سياسة | عربي | فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

16 - أغسطس - 2024

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رام الله: أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال اقتحام بلدة “بيت ريما” وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن “شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله (وسط)”.

ووفق الشهود فإن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة ثم اندلعت مواجهات مع السكان الفلسطينيين “حيث تجمع عدد من الشبان ورشقوها بالحجارة، فاستخدمت ضدهم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية”.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك؛ ما خلف 633 شهيدا ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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