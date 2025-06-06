سياسة | عربي | فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله

منذ ساعة واحدة

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رام الله: أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، في قرية دورا القرع، شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في رام الله “تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، أثناء اقتحام قوات الاحتلال قرية دورا القرع، وتم نقله إلى المستشفى”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن قوات إسرائيلية “اقتحمت قرية دورا القرع، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب (24 عاما)”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدات كوبر وبيرزيت وأبو شخيدم شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

(الأناضول)

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