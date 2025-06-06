إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله

رام الله: أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، في قرية دورا القرع، شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في رام الله “تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، أثناء اقتحام قوات الاحتلال قرية دورا القرع، وتم نقله إلى المستشفى”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن قوات إسرائيلية “اقتحمت قرية دورا القرع، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب (24 عاما)”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدات كوبر وبيرزيت وأبو شخيدم شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

عاجل | قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة كوبر شمال رام الله pic.twitter.com/MmMd45985y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 6, 2025

متابعة | جيش الاحتلال يواصل مداهمة عدة منازل خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين pic.twitter.com/5cZXlay22Q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 6, 2025

عاجل | جيش الاحتلال يطلق النار تجاه الشبان خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين pic.twitter.com/ZC09hGr0dq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 6, 2025

(الأناضول)