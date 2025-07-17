إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين شمالي الضفة

طوباس: أصيب فلسطيني، مساء الخميس، برصاص مستوطنين، في قرية المالح شمال شرق مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر رئيس مجلس قرية المالح، مهدي دراغمة أن مجموعة مستوطنين تتكون من نحو 30 مستوطنًا، من ضمنهم مسلحون، هاجموا المنازل في قرية المالح، وأطلقوا الرصاص الحيّ، ما أسفر عن إصابة أحد الشبان بجروح (لم تعرف طبيعتها)، فيما لم يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الإسعاف بدخول القرية لإخلاء المصاب.

وبين دراغمة أن المستوطنين بثّوا الرعب في صفوف السكان، وتعمّدوا تخريب ممتلكات ومزروعات.

وأشار إلى أن القرية (تعيش فيها نحو 17 عائلة تتكون من نحو 100 فرد) تتعرض بشكل دائم لهجمات المستوطنين، في محاولة لدفعهم للرحيل.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد تسببت اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في تهجير 30 تجمعًا بدويًا فلسطينيا كان يسكنها 323 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وذلك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مايو/ أيار 2025.

ونفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 6 فلسطينيين، بحسب الهيئة ذاتها.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(الأناضول)