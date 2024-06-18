إصابة فلسطيني جراء الاعتداء عليه بالضرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أصيب فلسطيني، الثلاثاء، برضوض جراء الاعتداء عليه بالضرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “طواقمنا نقلت مصابا يبلغ من العمر 46 عاماً يعاني من رضوض في انحاء الجسم بعد الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال على حاجز تياسير”.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وبالتزامن مع حربه على غزة صعَد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 شهيدا وحوالي 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلا فلسطينيا، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)