إصابة فلسطيني في هجمات مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

رام الله: أصيب ناشط فلسطيني، السبت، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على تجمع سكني في مسافر يطا، فيما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة وهاجموا مناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن الناشط الحقوقي نصر النواجعة، أصيب بجروح ورضوض بعد أن تعرضت مساكن تجمع سوسيا، في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة، للرشق بالحجارة خلال هجوم نفّذه مستوطنون.

وفي وسط الضفة، أفادت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو”، أن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في سهل قرية ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله (وسط)، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمة أن عمليات التجريف ونصب الخيام ما تزال مستمرة، في إطار “فرض أمر واقع على الأرض”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين هاجموا قرية المغير، شمال شرق رام الله، واعتدوا على إحدى العائلات، دون وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال يواصل إغلاق المدخل الغربي الوحيد للقرية، ومنع الدخول والخروج منها.

وفي شمالي الضفة، أوردت “وفا” أن مستوطنين داهموا خيمة أحد المواطنين شرق مدينة طوباس، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية فقد نفذ مستوطنون إسرائيليون 341 اعتداء بالضفة خلال أبريل/نيسان الماضي، بينها “هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات”.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)