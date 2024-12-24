إصابة قائد عسكري إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم

القدس: أصيب قائد في الجيش الإسرائيلي بمنطقة شمالي الضفة الغربية، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان: “خلال عملية عسكرية لقواتنا في طولكرم، وقع انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع دافيد”.

وأضاف: “تواجد في الآلية العسكرية قائد فرقة الضفة الغربية، العميد يكي دولف، وقائد لواء منشيه (شمالي الضفة الغربية)، العقيد أيوب كيوف، الذي أصيب جراء الانفجار”.

وتابع: “تم نقل قائد لواء منشيه بحالة متوسطة لتلقي العلاج الطبي، أما باقي أفراد الطاقم العسكري الذين كانوا في الآلية فلم يتعرضوا لأي إصابة”.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ مساء الإثنين عملية عسكرية في طولكرم.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد شهداء العملية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة ومخيميها إلى 8.

وقالت “سرايا القدس- كتيبة طولكرم” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء، في بيان، إنها تمكنت من تفجير “عبوة ناسفة معدة مسبقًا بجرافة عسكرية من نوع D9 بمخيم نور شمس، محققة إصابات مؤكدة”.

(وكالات)