استشهاد شخص وإصابة آخر إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استشهد شخص وأصيب آخر، الخميس، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة بلدات بجنوب لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت دراجتين ناريتين، إحداهما على طريق النبطية الفوقا (قضاء النبطية)، والأخرى في بلدة دير سريان (قضاء مرجعيون)، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر.

بالصورة: غارة من مسيّرة تستهدف دراجة نارية في دير سريان-مرجعيون pic.twitter.com/rdr5lasuo7 — Future TV :: News (@futuretvnews) June 12, 2025

كما شنّ طيران حربي إسرائيلي 3 غارات على بلدة تبنين، وغارتين على منطقة زغرين في جبل الريحان بقضاء جزين، بالإضافة إلى غارة استهدفت أطراف بلدة العيشية في القضاء نفسه.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي يواصل تحليقه على ارتفاع منخفض فوق منطقتي الزهراني في قضاء النبطية، و فوق بلدة الغازية بقضاء صيدا.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.

بالفيديو: غارة من مسيرة تستهدف آلية في حي الدير في #النبطية الفوقا pic.twitter.com/V4BwVAiN9y — Future TV :: News (@futuretvnews) June 12, 2025

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّت إسرائيل عدوانا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 شهيدا و508 جرحى.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

(الأناضول)