إصابة متضامن أجنبي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة- (فيديو)

رام الله : أصيب متضامن أجنبي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خلال مواجهات مع فلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: “طواقمنا تتعامل مع إصابة متضامن أجنبي يبلغ من العمر 40 عاما، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا” جنوب محافظة نابلس.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أنه “جرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج”، دون ذكر تفاصيل أكثر عن جنسيته أو حجم إصابته.

وأندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا، وكفر قدوم شرق محافظة قلقيلية (شمال).

وفي بلدة بيتا، اندلعت المواجهات عقب تفريق جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين الذين أدوا صلاة الجمعة على جبل صبيح، احتجاجا على شرعنة بؤرة “أفيتار” الاستيطانية المقامة على الجبل.

وأوضح شهود عيان، أن جيشالاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة كفر قدوم.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 620 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية الفلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي ل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)