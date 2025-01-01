إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس وسط الضفة الغربية- (صور)

رام الله: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إصابة مجندة بجروح طفيفة وسط الضفة الغربية المحتلة في عملية دهس نفذها فلسطيني، جرى “تحييده” لاحقا.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة “إكس” قال الجيش: “إلحاقا بالتقرير الأولي، تم تنفيذ عملية دهس ضد قوة للجيش الإسرائيلي تعمل في قرية دير قديس، وتم تحييد مخرب من قبل القوة عندما حاول الهرب”، على حد تعبيره.

وأضاف: “نتيجة للهجوم، أصيبت مجندة من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتلقت العلاج الطبي في الميدان، وتم إبلاغ عائلتها”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن محاولة دهس وقعت بالقرب من قرية دير قديس، حيث حاول فلسطيني دهس عدد من الجنود في المكان، قبل إطلاق النيران عليه وتحييده.

وقالت القناة (12) العبرية الخاصة، إن منفذ عملية الدهس أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق الجنود النار عليه.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، نشر على منصة “إكس”: “ورد بلاغ بوقوع حادث دهس قرب دير قديس وتم تحييد مشتبه به في المنطقة. مزيد من التفاصيل لاحقا”.

#عاجل | مصادر عبرية: إصابة سائق مركبة فلسطينية برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دعس وإصابة مجندة، على حاجز “حشمونائيم” قرب قرية دير قديس غرب رام الله pic.twitter.com/WRhOunBBsV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 1, 2025

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الاناضول)