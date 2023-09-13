إصابة مسؤول بالجهاد الإسلامي في اشتباكات بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان

بيروت: أصيب المسؤول في حركة “الجهاد الإسلامي” معين عباس، إثر تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، الأربعاء، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن تجدد الاشتباكات عصر الأربعاء “تسبب في إصابة عباس، وشخص آخر (لم تكشف عن هويته)”.

وفي السياق، كشفت الوكالة عن “انفجار قذيفة في الهواء، اليوم، فوق بلدة الغازية جنوب صيدا، واختراق رصاص القنص مؤسسة تجارية عند كورنيش صيدا البحري (غرب)”.

وكانت الاشتباكات تجددت بين حركة “فتح” وجماعة مسلحة تطلق على نفسها “الشباب المسلم” بعد وقف هش لإطلاق النار في عدد من المحاور داخل مخيم عين الحلوة، وفق المصدر ذاته.

وتعد اشتباكات اليوم “خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار” الذي تم التوصل إليه، الإثنين، بعد اجتماع عقد بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين تابعين للأمن اللبناني.

على صعيد آخر، زار وفد قيادي من حركة “حماس” برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، اليوم، عددا من المسؤولين اللبنانيين في العاصمة بيروت، لتأكيد “ضرورة عدم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الفلسطيني على الإطلاق”.

وقال أبو مرزوق في بيان: “أجرينا اتفاقا ملزما مع حركة فتح يقضي بضرورة التشاور والتنسيق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية حول الخطوات والإجراءات والسياسات المتعلقة بالشأن الفلسطيني في لبنان”.

وشدد على أنه “تم التوافق على أن المسؤول عن الأمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان يجب أن يكون قوة فلسطينية مشتركة، وليس فصيلا واحدا، فكل الفصائل مسؤولة عن المخيم”.

واعتبر أبو مرزوق أن “وقف إطلاق النار ضرورة وطنية بهدف الحفاظ على مخيم عين الحلوة، والوجود الفلسطيني في لبنان”.

وفي السياق، عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا اليوم، ضم عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.

وأعلن الأحمد، المشرف على الساحة اللبنانية في “فتح”، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، “الاتفاق على ضرورة حقن الدماء، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورّطين في جريمة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء أشرف العرموشي ورفاقه”.

بيان مشترك صادر عن حركتي فتح وحماس بعد اجتماعهما

في سفارة دولة فلسطين في بيروت

بيروت 13/09/2023 اجتمع وفدان من قيادة حركتي فتح وحماس في سفارة دولة فلسطين لمناقشة الأوضاع في مخيم عين الحلوة في ضوء الجريمة النكراء التي ارتكبتها عناصر تكفيرية إجرامية خارجة عن الصف الوطني… pic.twitter.com/4VA2XWPN07 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 13, 2023

وتجددت الاشتباكات في عين الحلوة، مساء الخميس واستمرت حتى الإثنين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين، إضافة الى أضرار مادية في طالت مناطق سكنية خارج المخيم في مدينة صيدا.

جاءت هذه التطورات بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات مسلحة نهاية يوليو الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة “فتح”، العرموشي، و4 من مرافقيه.

من تشييع احد عناصر حركة فتح الذي قضى في اشتباكات #عين_الحلوة pic.twitter.com/xxG1pxaKNB — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 12, 2023

ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان حيث يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.

(الأناضول)