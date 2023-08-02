سياسة | عربي | فلسطين

إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار في الأغوار- (صور)

منذ 48 دقيقة

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“القدس العربي”: ذكر جيش الاحتلال بأن سيارة فتحت النار باتجاه مركبة يستقلها مستوطنون عند حاجز الحمرا في الأغوار ما أسفر عن إصابة مستوطنة عمرها 31 عاما بشظايا ووصفت جراحها بالطفيفة.

وأضاف بيان الجيش أن الجنود هرعوا إلى المكان وباشروا عمليات بحث وتمشيط في المكان، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: “أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح طفيفة نتيجة شظايا إطلاق النار حيث لحقت عدة أضرار بالسيارة”.

وهذا هو ثاني حادث إطلاق نار بالضفة الغربية خلال 24 ساعة، حيث أدت عملية مشابهة في مستوطنة “معاليه أدوميم”، الثلاثاء، إلى إصابة 6 مستوطنين قبل استشهاد المنفذ برصاص شرطي إسرائيلي.

وتظهر الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تعرض مركبة يستقلها مستوطن لعدة رصاصات.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز في وجه المارة.

(وكالات)

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