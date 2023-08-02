إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار في الأغوار- (صور)

“القدس العربي”: ذكر جيش الاحتلال بأن سيارة فتحت النار باتجاه مركبة يستقلها مستوطنون عند حاجز الحمرا في الأغوار ما أسفر عن إصابة مستوطنة عمرها 31 عاما بشظايا ووصفت جراحها بالطفيفة.

وأضاف بيان الجيش أن الجنود هرعوا إلى المكان وباشروا عمليات بحث وتمشيط في المكان، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: “أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح طفيفة نتيجة شظايا إطلاق النار حيث لحقت عدة أضرار بالسيارة”.

وهذا هو ثاني حادث إطلاق نار بالضفة الغربية خلال 24 ساعة، حيث أدت عملية مشابهة في مستوطنة “معاليه أدوميم”، الثلاثاء، إلى إصابة 6 مستوطنين قبل استشهاد المنفذ برصاص شرطي إسرائيلي.

وتظهر الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تعرض مركبة يستقلها مستوطن لعدة رصاصات.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز في وجه المارة.

#عاجل||

وقعت عملية إطلاق نار قبل قليل بالقرب من مفرق الحمرا في الأغوار، وتقوم قوات جيش العدو الإسرائيلي بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذين الذين اطلقوا النار من مركبة مسرعة، هناك اصابة طفيفة في المكان وتضرر لمركبة المستوطنين pic.twitter.com/sdsjgbrv14 — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) August 2, 2023

**💥🔥وكالة غزة الإخبارية:

بلاغ عن عملية اطلاق نار قرب الحمرا-الاغوار شرق نابلس اصابات بين المستوطنين

قوات كبيرة تهرع للمكان بين الحمرا وغور الاردن

عدد كبير من الاصابات بالهلع نتيجة اطلاق النار تجاه سيارة وحافلة بالاغوار💥🔥 pic.twitter.com/ZA37aTNMpN — Dr. Abuseido (@Adactor55) August 2, 2023

(وكالات)