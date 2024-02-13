إصابة مستوطنين في “كريات شمونة” بعد إطلاق صواريخ من لبنان- (فيديوهات)

القدس المحتلة: أصيب شخصان في مستوطنة “كريات شمونة” شمالي إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن “صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، الثلاثاء”.

وأضافت: “أفيد عن إصابة شخصين في مكان الحادث بكريات شمونة”.

مصادر عبرية: إصابتان جراء استهداف مستوطنة "كريات شمونة" بصــواريخ موجهة من لبنان pic.twitter.com/UqV3GGX2ZQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 13, 2024

ولم تدلِ القناة الإسرائيلية بمزيد من التفاصيل عن موقع الإصابة، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش أو الشرطة.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)