إصابة مستوطنيْن أحدهما بجراح خطرة في إطلاق نار جنوبي الضفة الغربية- (فيديو) 

إسطنبول: أصيب مستوطنان أحدهما بجراح خطيرة، صباح الأحد، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز تقوع في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان، إن “مستوطنا أصيب بجراح خطيرة بينما أصيبت مستوطنة بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار”.

وأضافت أن العملية نُفذت من سيارة مسرعة فرّت من المكان، فيما تقوم قوات الاحتلال بمسح المنطقة بحثا عن المنفذين.

(الأناضول)

تغطية صحفية: من مكان إصابة 3 مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة قرب بلدة تقوع. pic.twitter.com/PT9yCxQcMV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 16, 2023

من جهتها، باركت حركة “حماس” عملية إطلاق النار. وصرح الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع بأن العملية “تؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية متواصلة وضرباتها ممتدة ضد الاحتلال في كل المدن والمخيمات ولن تتوقف أو تنكسر”.