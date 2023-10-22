إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح “خطيرة” جراء إطلاق صاروخ من غزة- (فيديو)

القدس: أصيب إسرائيلي، الأحد، بجروح “خطيرة”، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مركبة بمدينة نتيفوت (جنوب)، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن “رجلا يبلغ من العمر 60 عاما أصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة، جراء تعرض مركبة في نتيفوت، لصاروخ أطلق من غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى سوروكا، بمدينة بئر السبع (جنوب) لتلقي العلاج”.

اللحظات الأولى لمحاولات اسعاف المستوطنين الذين أصيبوا بجراح خطيرة جراء سقوط أحد صواريخ كتائب القسام على مستوطنة "نتيفوت". pic.twitter.com/USPUqkP433 — "أبو ينال" طلال السكر العدوان TALAL AL SUKKAR (@talalalsukkar) October 22, 2023

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

(الأناضول)