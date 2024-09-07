استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي- (فيديو)

بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، إن ثلاثة عناصر من الدفاع المدني استُشهدوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي وقع خلال إخماد حرائق في بلدة فرون الجنوبية.

صورة متداولة لعناصر الدفاع المدني في وادي بلدة فرون قبل وقت قصير من غارة إسرائيلية أدت إلى استشهادهم pic.twitter.com/g2j1SoCwtN — Leb Now (@leb_now) September 7, 2024

وأصيب مسعفان اثنان من الدفاع المدني، بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط بلدة “قبريخا” في جنوب لبنان، بعد توجههما لإطفاء حريق تسببت به غارة إسرائيلية على البلدة. .

وجددت وزارة الصحة العامة اللبنانية استنكارها لإصرار إسرائيل على استهداف المسعفين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان بعد ظهر اليوم السبت أنه ” إثر الحريق الذي تسببت به الغارة الإسرائيلية على بلدة قبريخا، توجه فريق من الدفاع المدني – الهيئة الصحية لاطفائه.”

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت “إلى استهداف المنطقة المحيطة بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى انحراف السيارة وإصابة مسعفين اثنين بجروح أحدهما كسوره بالغة واستدعت إجراء عملية جراحية عاجلة له.”

وأضاف البيان “تجدد وزارة الصحة العامة استنكارها وشجبها الشديدين لما يبديه العدو الإسرائيلي من إصرار على استهداف المسعفين رغم تجولهم بسيارات إسعاف واطفاء معروفة للقيام بواجبهم الإنساني”.

وأكدت وزارة الصحة، بحسب البيان، أن ” التعرض للفرق الصحية هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وتكرر مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي لوقف هذه الجرائم المتمادية”.

الغارة عند اطراف قبريخا – وادي الحجير pic.twitter.com/86WCVvGGzX — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 7, 2024

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الهجوم الاسرائيلي، معتبرا أن هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية.

وأدان ميقاتي “العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها العدو الاسرائيلي على بلدة فرون”، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال إن “هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الانسانية، وهذا الأمر ليس غريبا على العدو الاسرائيلي ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضا”.

وأضاف ميقاتي “انطلاقا من مبدأ أن العدو الإسرائيلي لا يأبه بالقوانين والاعراف الدولية، فقد دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ اليوم لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، والضغط على العدو الاسرائيلي الذي لا يأبه بأي قانون ويمضي في اشعال نار جرائمه ضد لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ضد من يعملون على اخماد نيران حقده”.

(وكالات)