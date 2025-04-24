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إصابة مسعف في استهداف إسرائيلي جديد جنوب لبنان- (فيديو)

منذ 46 دقيقة

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“القدس العربي”: أُصيب مسعف لبناني، الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن “طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على غرفة جاهزة قرب بركة ميس الجبل، ما أسفر عن إصابة المسعف في كشافة الرسالة الإسلامية، أسامة فرحات”.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية حول الحادث، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة اللبنانية حتى اللحظة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سجّلت السلطات اللبنانية 2765 خرقا إسرائيليا، أسفر عن استشهاد 194 شخصا وإصابة 486 آخرين على الأقل.

وكانت إسرائيل قد شنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان، تصاعد لاحقا إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين، إضافة إلى نزوح ما يقارب مليون و400 ألف شخص.

وتواصل إسرائيل منذ عقود احتلال أراضٍ في لبنان وفلسطين وسوريا، رافضة الانسحاب منها، إلى جانب رفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب عام 1967.

(الأناضول)

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