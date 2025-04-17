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إصابة مسن فلسطيني برصاص مستوطنين جنوبي الضفة- (فيديو)

منذ 31 دقيقة

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رام الله: أصيب مسن فلسطيني، مساء الخميس، برصاص مستوطنين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، بـ”إصابة الشيخ سعيد العمور (60 عاما) مساء اليوم، برصاص المستوطنين أثناء تواجده في أرضه في منطقة الركيز شرق بلدة يطا”.

وأوضح مليحات، في بيان، أن “الشيخ العمور أصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجريمة وقعت تحت أنظار قوات الاحتلال التي لم تتدخل لوقف الاعتداء أو لمحاسبة المستوطنين”.
وأشار إلى أن “هذه الجريمة ليست حادثا عرضيا، بل تأتي ضمن نهج يستهدف المزارعين والرعاة في المناطق المصنفة ج، بهدف ترهيبهم ودفعهم للرحيل القسري عن أراضيهم”.
وبين مليحات أن “الشيخ سعيد العمور يُعد من أبرز الشخصيات الاجتماعية المدافعة عن الأرض، وقد تعرض سابقا لاعتداءات وتهديدات متكررة من قبل المستوطنين”.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية العام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 950 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 آخرين وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
(وكالات)

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