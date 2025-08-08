سياسة | عربي | فلسطين

إصابة مسن فلسطيني مرة ثانية باعتداء مستوطنين جنوب الضفة

منذ ساعة واحدة

رام الله: أُصيب مسن فلسطيني، الجمعة، باعتداء شنه مستوطنون إسرائيليون جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ثاني حادثة يتعرض لها خلال أشهر، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة مناطق واعتقل 7 فلسطينيين.

وقال الناشط الفلسطيني أسامة مخامرة إن عددا من المستوطنين اعتدوا على المسن سعيد العمور (61 عاما) أثناء تواجده في أرضه بـ”خربة الركيز” في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل (جنوب).

وأوضح أن المستوطنين هاجموا العمور بعنف، واعتدوا عليه بالضرب المبرح وكسروا عكازه، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض استدعت نقله إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأشار مخامرة إلى أن العمور سبق أن أصيب قبل نحو 4 أشهر برصاص مستوطنين أدى إلى بتر إحدى قدميه، مشيرا إلى أن سكان الخربة يتعرضون لاعتداءات شبه يومية، تشمل إطلاق الأغنام داخل أراضيهم وبين منازلهم.

من جهة أخرى، اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية واعتقل 7 فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاعتقالات تركزت شمال الضفة، وشملت 5 مواطنين في بلدة زيتا شمال طولكرم، ومواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس، وآخر بعد محاصرة منزله في مدينة جنين.

(الأناضول)

