إصابة مصور صحافي برصاص إسرائيلي في قباطية شمالي الضفة- (فيديو)

جنين: أصيب، مساء الثلاثاء، مصور صحافي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيته لاقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال عميد شحادة، مراسل قناة “العربي” (مقرها الدوحة)، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل مباشر صوبه وزميله المصور ربيع منيِّر أثناء تغطيتهما لاقتحام بلدة قباطية.

وأضاف: “كنا نغطي في قباطية بقضاء جنين أنا والمصور ربيع منير، وكان هناك آليات لجيش الاحتلال، ومباشرة فور نزولنا من السيارة نزل الجيش من الجيب (المركبة العسكرية) وبدأ بإطلاق نار كثيف تجاهنا”.

وأضاف: “أصيب الزميل المصور ربيع برصاص حي في البطن، ووضعه مستقر حسب ما أبلغتنا طواقم الإسعاف”.

وأشار شحادة إلى أنه والصحافي الجريح كان يرتديان الزي الصحافي وأن المنطقة التي كانا فيها مكشوفة وواضحة للجيش الذي غادر المكان بعد إطلاق الرصاص.

ومنذ صباح الثلاثاء، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف جوي قرب مقبرة الشهداء صباحا، و3 بالرصاص الحي في بلدة قباطية التي يواصل الجيش فيها حصار أحد المنازل بداخله عدد من الفلسطينيين.

وبالتزامن مع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد 776 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل على غزة حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي مطلق خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)