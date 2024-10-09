سياسة | عربي | فلسطين

إصابة مصور قناة “الجزيرة” برصاص قناص إسرائيلي شمال غزة- (فيديو)

9 - أكتوبر - 2024

لقطة شاشة

حجم الخط
1

غزة: أصيب مصور قناة “الجزيرة” الإخبارية، الأربعاء، برصاص قناص في الجيش الإسرائيلي أثناء تغطية طاقمه لأحداث الإبادة الجماعية شمال قطاع غزة.

وقالت الجزيرة على “تلغرام”: “إصابة مصور الجزيرة الزميل فادي الوحيدي برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة”.

فيما كتب مراسلها أنس الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي: “إطلاق النار على طاقم الجزيرة وإصابة مصورها فادي الوحيدي بطلق ناري في الرقبة أثناء التغطية”.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة إسرائيلية طاقم قناة “الأقصى” (محلية فلسطينية) أثناء تغطيته الأحداث في جباليا ما أسفر عن استشهاد مصورها محمد الطناني وإصابة مراسلها تامر لبد.

ولليوم الرابع يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين ما زال جثامين بعضهم تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع فيما تعجز طواقم الإنقاذ عن انتشالها بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لهم.

وتتركز الهجمات الإسرائيلية التي تحاول إفراغ شمال القطاع من سكانه، في منطقتي بيت حانون، وبيت لاهيا شمال غزة، وخاصة مخيم جباليا للاجئين.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية بجباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمال القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 5:58 م

    قصة الصحفية المغدورة شرين أبو عاقلة تتكرر مع صحفي الجزيرة مجند الطناني،. إلى جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء قناة الجزيرة أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ✌️🇵🇸🌴🤲🌴

    رد

أخبار ذات صلة

الغارديان: تَغيُّر الرواية الإسرائيلية بشأن قتل المسعفين بغزة جزء من تاريخ طويل من الإنكار والتشويش
9 - أبريل - 2025
مؤسسة صحافية بغزة تعلن استشهاد أحد مراسليها أصيب في غارة إسرائيلية الإثنين
8 - أبريل - 2025
“حماس”: استهداف الصحافي البردويل وزوجته وأطفاله جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال- (فيديو)
1 - أبريل - 2025
إسرائيل تعترف بقتل الصحافي المتعاون مع “الجزيرة” في غزة وتزعم أنه “قناص” لـ”حماس”
25 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية