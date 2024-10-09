إصابة مصور قناة “الجزيرة” برصاص قناص إسرائيلي شمال غزة- (فيديو)

غزة: أصيب مصور قناة “الجزيرة” الإخبارية، الأربعاء، برصاص قناص في الجيش الإسرائيلي أثناء تغطية طاقمه لأحداث الإبادة الجماعية شمال قطاع غزة.

وقالت الجزيرة على “تلغرام”: “إصابة مصور الجزيرة الزميل فادي الوحيدي برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة”.

فيما كتب مراسلها أنس الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي: “إطلاق النار على طاقم الجزيرة وإصابة مصورها فادي الوحيدي بطلق ناري في الرقبة أثناء التغطية”.

لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على طاقم قناة الجزيرة، وإصابة مصور القناة، الزميل الحبيب فادي الوحيدي، بطلق ناري في الرقبة أثناء التغطية لحصار مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/FoABsApg8U — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 9, 2024

#عاجل إطلاق النار على طاقم قناة الجزيرة من قبل قوات الاحتلال، وإصابة مصور القناة، الزميل الحبيب فادي الوحيدي، برصاص قناص في الرقبة أثناء التغطية. pic.twitter.com/jho3x9sjyj — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 9, 2024

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة إسرائيلية طاقم قناة “الأقصى” (محلية فلسطينية) أثناء تغطيته الأحداث في جباليا ما أسفر عن استشهاد مصورها محمد الطناني وإصابة مراسلها تامر لبد.

عاجل: استشهاد الزميل المصور الصحفي محمد الطناني، مصور قناة الأقصى، وإصابة الزميل مراسل القناة تامر لبد في قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار أبو شرخ بجباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/3soUm4bu3t — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 9, 2024

ولليوم الرابع يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين ما زال جثامين بعضهم تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع فيما تعجز طواقم الإنقاذ عن انتشالها بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لهم.

وتتركز الهجمات الإسرائيلية التي تحاول إفراغ شمال القطاع من سكانه، في منطقتي بيت حانون، وبيت لاهيا شمال غزة، وخاصة مخيم جباليا للاجئين.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية بجباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمال القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

(الأناضول)