إصابة مفاجئة لرونالدو قبل الاختبار الآسيوي الأول مع النصر

الرياض: أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأحد، غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الإثنين.

وأكد النصر عبر حسابه بمنصة “إكس” أن “عدوى في الجهاز التنفسي أصابت النجم البرتغالي استوجبت عدم مرافقته للفريق بعد التشاور من طبيب النادي”.

تقرير طبي 📄 pic.twitter.com/rLDDdFcHHl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 15, 2024

ويأمل النصر في تحقيق فوز يعوض به التعثر المحلي، إذ أن الفريق استهل موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال، قبل أن يفقد أربع نقاط في أول ثلاث مباريات في دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، حيث التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي الذي حقق فيه فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوج باللقب.

(د ب أ)