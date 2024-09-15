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إصابة مفاجئة لرونالدو قبل الاختبار الآسيوي الأول مع النصر

15 - سبتمبر - 2024

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الرياض: أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأحد، غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الإثنين.

وأكد النصر عبر حسابه بمنصة “إكس” أن “عدوى في الجهاز التنفسي أصابت النجم البرتغالي استوجبت عدم مرافقته للفريق بعد التشاور من طبيب النادي”.

ويأمل النصر في تحقيق فوز يعوض به التعثر المحلي، إذ أن الفريق استهل موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال، قبل أن يفقد أربع نقاط في أول ثلاث مباريات في دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، حيث التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي الذي حقق فيه فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوج باللقب.

(د ب أ)

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  1. يقول MA:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 7:37 ص

    طيب.. العدوى حاتله فقط في مباراة الشرطة و بعدها راحت منه في مباراة الاتفاق.. سبحان الله

    رد

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