إصابة منزل بصاروخ أطلقه حزب الله على صفد- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة مبنى في مدينة صفد شمال إسرائيل بصاروخ أطلق من لبنان، واندلاع حريق فيه، دون وقوع إصابات بشرية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمنزل وقد تعرض لتدمير كبير واندلعت النيران فيه نتيجة إصابته بالصاروخ.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت صباح اليوم في صفد ومناطق محيطة بها في الجليل الأعلى نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان.