سياسة | عربي

إصابة منزل بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على شمال إسرائيل- (فيديو)

22 - فبراير - 2024

عناصر من قوات الاحتلال تتفقد موقع أصيب بصاروخ سابق في مستوطنة كريات شمونة

حجم الخط
1

القدس المحتلة: أصيب منزل، الخميس، بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على مستوطنة “كفار يوفال” شمال الأراضي المحتلة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أطلق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه بلدة كفار يوفال في الجليل الأعلى”.

وتابعت: “لحقت أضرار بمنزل خاص في كفار يوفال دون وقوع إصابات بشرية إثر إطلاق الصاروخ”.

كما أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنه “تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على (مستوطنة) كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني، وخاصة من “حزب الله”، حول الاستهداف.

ومساء الأربعاء، أعلن “حزب الله” اللبناني، “استهداف مستوطنة متسوفا الإسرائيلية (شمال) بصواريخ الكاتيوشا، “ردا على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى والمنازل المدنية” في جنوب لبنان.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية التي راح ضحيتها مدنيون في جنوب لبنان، حيث تدعي تل أبيب أن عملياتها تستهدف بني تحتية لحزب الله، وهو ما ينفيه الأخير وعدد من شهود العيان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 22, 2024 الساعة 8:38 ص

    العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم أحسنتم واصلوا يا أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار في قهر عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥

    رد

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يمدّد بالإجماع ولاية “اليونيفيل”
28 - أغسطس - 2024
حزب الله يشيد بنجاح الرد وإلزامه إسرائيل بالعودة إلى قواعد الاشتباك
26 - أغسطس - 2024
نتنياهو: إسرائيل “لم تقل كلمتها الأخيرة” بعد ضرباتها على لبنان الأحد
25 - أغسطس - 2024
إعلام عبري: “حزب الله” خطط لاستهداف مقر الموساد وقاعدة الوحدة 8200
25 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية