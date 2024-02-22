إصابة منزل بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على شمال إسرائيل- (فيديو)

القدس المحتلة: أصيب منزل، الخميس، بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على مستوطنة “كفار يوفال” شمال الأراضي المحتلة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أطلق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه بلدة كفار يوفال في الجليل الأعلى”.

وتابعت: “لحقت أضرار بمنزل خاص في كفار يوفال دون وقوع إصابات بشرية إثر إطلاق الصاروخ”.

كما أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنه “تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على (مستوطنة) كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية”.

يبدو أن هجوماً واسعاً استهدف مقر اللواء حيرام التابع لفرقة الجليل داخل ثكنة كريات شمونة، بحيث أن عدة انفجارات دوّت داخل الثكنة وتم رصد عدد منها بعدسة أحد المستوطنين. pic.twitter.com/ELUT7DkFVY — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 22, 2024

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني، وخاصة من “حزب الله”، حول الاستهداف.

ومساء الأربعاء، أعلن “حزب الله” اللبناني، “استهداف مستوطنة متسوفا الإسرائيلية (شمال) بصواريخ الكاتيوشا، “ردا على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى والمنازل المدنية” في جنوب لبنان.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية التي راح ضحيتها مدنيون في جنوب لبنان، حيث تدعي تل أبيب أن عملياتها تستهدف بني تحتية لحزب الله، وهو ما ينفيه الأخير وعدد من شهود العيان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)