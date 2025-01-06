إصابة منزل بمستوطنة سديروت بأحد 3 صواريخ أطلقت من شمال غزة

القدس: أصيب منزل بمستوطنة سديروت جنوب إسرائيل، الاثنين، بأحد 3 صواريخ رُصد إطلاقها من شمال غزة على مستوطنات محاذية للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام المحاذيتين لقطاع غزة.

ولاحقا أضاف: “في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في سديروت ونير عام، تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية عبرت من شمال قطاع غزة”.

وتابع: “اعترض سلاح الجو صاروخاً واحداً، وسقط صاروخ واحد في مدينة سديروت، وسقط آخر في منطقة مفتوحة”.

وأردف الجيش الإسرائيلي أنه “لا توجد إصابات بشرية”.

وفي السياق، أفادت محطات التلفزة الإسرائيلية عن أصوات انفجارات وقعت خلال محاولة اعتراض الصواريخ.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أصاب منزلا في سديروت، دون الإشارة إلى إصابات بشرية.

ورغم 15 شهرا من الحرب والحصار الخانق، تكررت في الأسابيع الأخيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

(الأناضول)