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إصابة نازحين بقصف مدفعي إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر في خان يونس- (تدوينة)

منذ 25 دقيقة

دخان يتصاعد فوق خان يونس في جنوب قطاع غزة

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غزة: أصيب، الثلاثاء، عدد من النازحين الفلسطينيين في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، جنوب قطاع غزة، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الطوابق العلوية منه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان عبر منصة إكس، إن “قصفا مدفعي (إسرائيليا) يستهدف الطوابق العلوية في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، والذي يضم آلاف النازحين”.

وأضاف البيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى “سقوط عدد من المصابين في صفوف النازحين”، الذين اتخذوا من مقر الجمعية في خان يونس مأوى لهم، بحسب المصدر ذاته.

ولم تكشف الجمعية الفلسطينية حتى الساعة (07:50 ت.غ) أي تفاصيل إضافية عن هوية المصابين أو طبيعة الإصابات، كما لم تعلن إذا ما تقوم المدفعية الإسرائيلية بمحاصرة مقر الجمعية.

والاثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها “نجت من قصف مدفعي إسرائيلي، وقع خلال نقل عدد من الشهداء في حي الكتيبة في خان يونس”.

يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات شرسة يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع عناصر المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، لا سيما عند محور بلدة جباليا، حيث أعلنت حركة “حماس” قبل أيام أن القوات الإسرائيلية “اعتقلت عددا من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم جباليا للاجئين”.

وكانت الجمعية أكدت، آنذاك، انقطاع الاتصال بمركز إسعاف جباليا شمال قطاع غزة، بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وخلال الحرب الدائرة ضد غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالمدفعية والقصف العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية في شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع “حماس” مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مخلفا حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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