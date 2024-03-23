إصابة وبكاء إمام عاشور في مباراة مصر ونيوزيلاندا ونقله إلى المستشفى- (فيديوهات)

“القدس العربي”: تعرض لاعب منتخب مصر ونجم فريق الأهلي المصري إمام عاشور لإصابة قوية في مباراة مصر ضد نيوزيلاندا التي أقيمت ضمن مباريات كأس العاصمة الإدارية لمصر وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل.

وغادر إمام عاشور ملعب اللقاء في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكتف، حيث اضطر الجهاز الطبي للمنتخب نقله إلى المستشفى للاطمئنان على موضع الإصابة.

لحظة إصابة إمام عاشور ومغادرة الملعب! pic.twitter.com/gzhluZovnk — Azza Rakha (@3zza_rakha) March 22, 2024

وقاد عاشور هجمة منظمة لمنتخب مصر في الدقيقة 23، قبل أن تصله الكرة داخل منطقة الجزاء، وعندما انفرد عاشور بالحارس تدخل عليه أحد مدافعي نيوزيلندا بقوة ليسقطه أرضا.

ودخل عاشور في نوبة بكاء خلال تلقيه الكشف المبدئي من الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة وأثناء مغادرته الملعب.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية “الفار” لمتابعة اللقطة التي تعرض خلالها عاشور للإصابة، ليمنح ركلة جزاء لمنتخب مصر ترجمها مصطفى محمد إلى هدف.

من أرض الملعب.. لحظة بكاء إمام عاشور بعد إصابته أمام نيوزيلندا ونقله إلى المستشفى مباشرةً 🚑 pic.twitter.com/nRpS6xHwnP — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 22, 2024

وعقب انتهاء المباراة أعلن منتخب مصر عن تفاصيل إصابة إمام عاشور في بيان رسمي، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع فيس بوك بيان جاء فيه: “أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف”.

وأضاف البيان: “وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدًا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه”.

وأنهى البيان قائلًا: “تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي”.

ويتوقع أن يغيب اللاعب فترة كبيرة عن المباريات قد تصل إلى 40 يوما على إثر الإصابة القوية التي لحقت به على مستوى الكتف.