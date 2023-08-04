إصابة‭ ‬وزير‭ ‬فلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭… ‬وتشييع‭ ‬جثمان‭ ‬شهيد‭ ‬أعدمه‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬

طولكرم – الخليل ـ نابلس ـ قلقيلية ـ «القدس العربي»: شيّعت جماهير حاشدة في محافظة طولكرم، جثمان الشهيد محمود حسام أبو سعن (18 عاما)، الذي ارتقى فجر أمس الجمعة، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة ومخيمها.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، محمولا على الأكتاف، وجاب المشيعون شوارع طولكرم مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ونعت فصائل العمل الوطني، وفعاليات ومؤسسات محافظة طولكرم، الشهيد أبو سعن، وأعلنت الحداد الشامل تنديدا باغتياله بدم بارد من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، التي تمارس القتل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أرجاء الوطن.
وكانت الشاب أبو سعن استشهد برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في محيط المحاكم غرب المدينة، عقب انسحاب قوات الاحتلال من مخيم طولكرم.
أما في سلفيت، فأصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، الجمعة، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.
وذكر الناشط في مجال الاستيطان ناظم السلمان، أن قوات الاحتلال اعتدت على الوزير شعبان بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا، ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة.
إلى ذلك لفتت الأمم المتحدة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.
وقال المتحدث ينس لايركه للصحافيين في جنيف “هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري لعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة”.
وبين أن ذلك يأتي بعد أن “سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006”.