إصابة‭ ‬وزير‭ ‬فلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭… ‬وتشييع‭ ‬جثمان‭ ‬شهيد‭ ‬أعدمه‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬

طولكرم‭ – ‬الخليل‭ ‬ـ‭ ‬نابلس‭ ‬ـ‭ ‬قلقيلية‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭: ‬شيّعت‭ ‬جماهير‭ ‬حاشدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬طولكرم،‭ ‬جثمان‭ ‬الشهيد‭ ‬محمود‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬سعن‭ (‬18‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬ارتقى‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬ومخيمها‭.‬

وانطلق‭ ‬موكب‭ ‬التشييع‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشهيد‭ ‬ثابت‭ ‬ثابت‭ ‬الحكومي،‭ ‬محمولا‭ ‬على‭ ‬الأكتاف،‭ ‬وجاب‭ ‬المشيعون‭ ‬شوارع‭ ‬طولكرم‭ ‬مرددين‭ ‬التكبيرات‭ ‬والهتافات‭ ‬الوطنية‭ ‬الغاضبة‭ ‬المنددة‭ ‬بجرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

ونعت‭ ‬فصائل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وفعاليات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬محافظة‭ ‬طولكرم،‭ ‬الشهيد‭ ‬أبو‭ ‬سعن،‭ ‬وأعلنت‭ ‬الحداد‭ ‬الشامل‭ ‬تنديدا‭ ‬باغتياله‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬القتل‭ ‬بحق‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أرجاء‭ ‬الوطن‭.‬

وكانت‭ ‬الشاب‭ ‬أبو‭ ‬سعن‭ ‬استشهد‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المحاكم‭ ‬غرب‭ ‬المدينة،‭ ‬عقب‭ ‬انسحاب‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬سلفيت،‭ ‬فأصيب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬مقاومة‭ ‬الجدار‭ ‬والاستيطان‭ ‬الوزير‭ ‬مؤيد‭ ‬شعبان‭ ‬برضوض‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البطن‭ ‬والصدر،‭ ‬إثر‭ ‬اعتداء‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عليه،‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ديراستيا‭ ‬غرب‭ ‬سلفيت‭.‬

وذكر‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستيطان‭ ‬ناظم‭ ‬السلمان،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬الوزير‭ ‬شعبان‭ ‬بالضرب‭ ‬المبرح،‭ ‬وأطلقت‭ ‬الغاز‭ ‬السام‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬صوبه،‭ ‬وصوب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ديراستيا،‭ ‬ضد‭ ‬البؤرة‭ ‬الاستيطانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬المستوطنون‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القعدة‭ ‬شمال‭ ‬البلدة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬لفتت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المستوطنون‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وممتلكاتهم‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬حادثة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2023‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬إنها‭ ‬سجلت‭ ‬591‭ ‬حادثة‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالمستوطنين‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭ ‬في‭ ‬الممتلكات‭ ‬أو‭ ‬كليهما‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬ينس‭ ‬لايركه‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ “‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬99‭ ‬حادثة‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬وزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدل‭ ‬الشهري‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬بأكمله،‭ ‬وهو‭ ‬71‭ ‬حادثة‭”.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ “‬سجل‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأنا‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭”.‬