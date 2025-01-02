سياسة | دولي | الولايات المتحدة

إصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح استهدف ملهى بنيويورك

2 - يناير - 2025

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أنقرة: أصيب 10 أشخاص، مساء الأربعاء، جراء هجوم مسلح في ملهى ليلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقارير الأولية.
وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، وقع هجوم مسلح في ملهى ليلي في منطقة كوينز بنيويورك.
ووفقا للنتائج الأولية، أصيب 10 أشخاص في الهجوم، وما زال التحقيق في الحادث مستمرا.
ويأتي الهجوم على الملهى بعد ساعات من تنفيذ هجوم بسيارة وقع في نيو أورليانز التابعة لولاية لويزيانا على يد مواطن أمريكي من ولاية تكساس يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:45 ص

    ههه أمريكا والحرب الأهلية القادمة يا نادمة على ما فعلته بالفلسطينيين منذ 1948 بدعم العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 التي تقتل وتشرد أبناء فلسطين الحقيقيين الشرعيين العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين للسيطرة على خيرات الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸☹️

    رد

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