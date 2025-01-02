إصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح استهدف ملهى بنيويورك

أنقرة: أصيب 10 أشخاص، مساء الأربعاء، جراء هجوم مسلح في ملهى ليلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقارير الأولية.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، وقع هجوم مسلح في ملهى ليلي في منطقة كوينز بنيويورك.

ووفقا للنتائج الأولية، أصيب 10 أشخاص في الهجوم، وما زال التحقيق في الحادث مستمرا.

ويأتي الهجوم على الملهى بعد ساعات من تنفيذ هجوم بسيارة وقع في نيو أورليانز التابعة لولاية لويزيانا على يد مواطن أمريكي من ولاية تكساس يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

(الأناضول)