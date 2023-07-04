7 جرحى في عملية دهس في تل أبيب.. وحماس تعتبرها “الرد الأولي” على جرائم الاحتلال في جنين- (صور وفيديو)

تل أبيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 7 أشخاص في عملية دهس في تل أبيب فيما أُعلن عن استشهاد المنفذ، الذي قالت الشرطة إنه من سكان الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت العملية في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على مخيم جنين للاجئين منذ فجر أمس الإثنين، أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وأكثر من 100 مصاب وصفت حالة 20 منهم بالخطيرة.

وقالت الشرطة في بيان باللغة العربية “تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن مركبة دهست عددًا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب”، وتم شل حركة السائق.

وأكدت الشرطة وفق المعلومات الأولية أن السيارة التي كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال اصطدمت بمشاة في شارع بنحاس روزين، وأن السائق “نزل من السيارة وطعن آخرين بأداة حادة. مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة”.

وأضافت الشرطة “وصلت قوات الأمن والإنقاذ إلى مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابساته”.

#شاهد مكان عملية الدهس التي وقعت في "تل أبيب" والتي أسفرت عن إصابة 7 مستوطنين منهم بجراح خطيرة وحرجة، حيث استخدم في العملية السلاح وكذلك الدهس حسب مصادر عبرية. لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/gBHFR6Q1Sa — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 4, 2023

رد أولي

من جهتها، قالت حركة حماس إن عملية الدهس تمثل “الرد الأولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي” في جنين.

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حماس، في بيان، بأن “العملية البطولية في تل أبيب، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين، وتطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه”.

فيما أشاد خالد البطش، المسؤول البارز في حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران، بالهجوم وقال إنه يأتي ردا على ما يحدث في جنين، لكنه امتنع عن إعلان مسؤولية الحركة عن الهجوم.

#شاهد منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في "تل أبيب" ارتدى زي جيش الاحتلال. لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/wI0SKCqg87 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 4, 2023

عملية عسكرية

تشن إسرائيل عدوانا واسعا على مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الإثنين استخدمت فيه عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلاله الجيش ضربات بطائرات مسيرة. وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عشرة فلسطينيين في مخيم جنين فيما أصيب نحو مئة فلسطيني، عشرون منهم إصاباتهم خطرة.

وارتفعت حصيلة شهداء الاعتداءات الإسرائيلية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقلّ عن 187 فلسطينيا.

(وكالات)