إصابة 10 جنود إسرائيليين بانفجار ذخيرة في الشجاعية شمال قطاع غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 10 جنود أصيبوا بجروح خطيرة بعد انفجار ذخيرة في منزل بحي الشجاعية شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن معارك ضارية تدور حاليا في القطاع.

لحظة هبوط مروحية إنقاذ لجيش الاحتلال من قطاع غزة في مستشفى “هداسا” بالقدس المحتلة، بعد عملية للمقاومة. pic.twitter.com/NV0aEud8sD — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 24, 2025

ولم يحدد الإعلام الإسرائيلي موقع الحدث الذي وصفه بغير الاعتيادي، لكنه قال إنه وقع نتيجة انفجار ذخيرة للجيش كانت مخزنة داخل مبنى بالشجاعية مما أدى لانهياره، وأشار إلى فرض الرقيب العسكري حظر نشر كاملا على العملية.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي فقد نقلت مروحيات عسكرية عددا من المصابين من موقع الحادث الخطير إلى مستشفى هداسا بمدينة القدس. وأعلن الجيش إصابة 8 من جنوده في حادث عملياتي بالقطاع، دون تفاصيل.

وفتح الجيش تحقيقا لمعرفة أسباب ما إذا كان الانفجار نتيجة خطأ عملياتي أم أنه بسبب تفجير المقاومة لهذه الذخائر.

في الوقت نفسه، قالت يديعوت أحرونوت إن جنديا أصيب في انفجار ذخيرة أمس الأربعاء، بعد استهدافها بقذيفة من جانب المقاومة.

في غضون ذلك، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تجمعات لقوات العدو في شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع.