إصابة 10 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في اشتباكات قرب طولكرم

القدس: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، إصابة 10 من أفرادها، حالة أحدهم خطيرة، خلال الاشتباكات المسلحة الدائرة في مخيم “نور شمس” للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

لحظة تفجير عبوة ناسفة كبيرة في قوات الاحتلال عند مدخل مخيم طولكرم ما أسفر عن إصابة 10 جنود إسرائيليين.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/7YBikZuVjF — د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) October 19, 2023

والخميس، استشهد 9 فلسطينيين بمخيم “نور شمس” جراء عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “10 من عناصر شرطة حرس الحدود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة،خلال اشتباك مسلح في مخيم نور شمس، بينما الباقون إصاباتهم طفيفة”.

وأضافت الشرطة أنه تم إجلاء عناصرها المصابين لتلقي العلاج في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(الأناضول)