سياسة | دولي

إصابة 100 شخص في اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وطالبي لجوء من إريتريا- (فيديو)

منذ 13 دقيقة

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تل أبيب: أصيب 100 شخص، على الأقل، بينها 12 إصابة خطيرة، اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة وقعت بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل بين طالبي لجوء من إريتريا في احتجاج ضد النظام.

وذكرت قناة “آي 24 نيوز” اليوم أن المتظاهرين ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة الذين بدأوا بتفريقهم من خلال استخدام أدوات تفريق الجموع  مشيرة إلى أن المحتجين قاموا بتخريب مقرات ومصالح دوريات الشرطة، إضافة إلى إحراق أحد الملاهي، كما أدت هذه الاشتباكات إلى إصابة 27 شرطيا.

ووفق القناة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المتظاهرين ويجري مفوض الشرطة يعقوب شبتاي تقييما أمنيا للوضع في المدينة، في حين ذكرت نجمة داوود الحمراء أن رجال الشرطة أصيبوا بصورة طفيفة، وتم نقل 11 مصابا بطلقات نارية إلى المستشفى أربعة منهم حالتهم خطيرة.

( د ب أ )

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