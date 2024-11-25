سياسة | عربي | سوريا

إصابة 11 شخصاً إثر استهداف باص مبيت عسكري لقوات النظام السوري في حمص

25 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”:

أصيب 11 جنديا من قوات النظام السوري، الإثنين، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت عسكرية في محافظة حمص على الطريق المؤدي لمدينة مصياف بريف حماة.

وأفادت وكالة النظام الرسمية سانا بأن 11 عنصراً “أصيبوا من الجيش السوري بجروح جراء اعتداء إرهابي استهدف حافلة مبيت على طريق حمص مصياف”.

وذكر مصدر في محافظة حمص أنه لدى مرور حافلة مبيت للجيش على طريق حمص مصياف قرب مفرق قرية الحيصة انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق ما أسفر عن إصابة 11 عنصراً من الجيش أحدهم بحالة خطرة، مضيفاً أنه تم إسعافهم إلى المشفى العسكري لتلقي العلاج.

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