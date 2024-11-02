إصابة 11 شخصا بغارة إسرائيلية على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديو)

أصيب 11 شخصا، السبت، بغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن 11 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على شقة سكنية في تقاطع “غاليري سمعان” بالضاحية الجنوبية لبيروت.
بدورها، أشارت وكالة أنباء لبنان الرسمية إلى أن “العدو الإسرائيلي شن غارة قرب منطقة القاروط مول، في مفترق غاليري سمعان، في الضاحية الجنوبية”.
(الأناضول)
