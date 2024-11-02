سياسة | عربي

إصابة 11 شخصا بغارة إسرائيلية على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديو)

2 - نوفمبر - 2024

1

أصيب 11 شخصا، السبت، بغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن 11 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على شقة سكنية في تقاطع “غاليري سمعان” بالضاحية الجنوبية لبيروت.

بدورها، أشارت وكالة أنباء لبنان الرسمية إلى أن “العدو الإسرائيلي شن غارة قرب منطقة القاروط مول، في مفترق غاليري سمعان، في الضاحية الجنوبية”.

 

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 2, 2024 الساعة 3:36 م

    يا أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الأسود والفهود اسحقوا جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان سحقا ومحقا بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء الشهداء حسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان يا إخوان ✌️🇱🇧☹️💪🔥🐒🚀🐒

