إصابة 12 جنديا إسرائيليا في 24 ساعة بينهم 5 بغزة

القدس: أصيب 12 جنديا إسرائيليا بينهم 5 في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما أظهرته معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه، الأربعاء، بلغ عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي 3860.

وأمس الثلاثاء كان عدد الجنود الجرحى 3848، وبذلك بلغ العدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 جنديا.

وتشير المعطيات إلى أن 5 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقا للمعطيات ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1947 مقارنة مع 1942 يوم أمس الثلاثاء.

ولم يحدد جيش الاحتلال موقع إصابة باقي الجنود.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 25 جنديا بحالة خطيرة و191 بحالة متوسطة و23 بحالة طفيفة يتلقون العلاج.

وطبقا للمعطيات فإن 662 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 311 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

(وكالات)