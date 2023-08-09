إصابة 12 في انفجار عنيف بمصنع عسكري قرب موسكو.. و”الأسباب غير واضحة”- (فيديو)

موسكو: أصيب، اليوم الأربعاء، نحو 12 شخصاً، إثر وقوع انفجار عنيف في بلدة سيرجييف بوساد، على بعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق موسكو.

وذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية، أن الانفجار وقع صباح اليوم الأربعاء في موقع تابع لأحد المصانع، لأسباب غير واضحة بشكل أولي.

/1. Explosion, as said, on the territory of the Zagorsk optical-mechanical plant in Sergiyev Posad, near Moscow. pic.twitter.com/geNh0B87vP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 9, 2023

ويشتبه مراقبون على شبكات التواصل الاجتماعي في أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم بطائرة من دون طيار. فيما رفضت وكالة أنباء “تاس” هذه الرواية، نقلاً عمّا قاله أفراد في خدمات الإنقاذ.

ويقوم المصنع، الذي تعرّضَ لأضرار جراء الانفجار، بتصنيع معدات بصرية، للاستخدام العسكري، بحسب ما تردد. ونُشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عموداً كبيراً من الدخان يتصاعد في السماء.

(د ب أ)