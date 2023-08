إصابة 12 في انفجار عنيف بمصنع عسكري قرب موسكو.. و”الأسباب غير واضحة”- (فيديو)

موسكو: أصيب، اليوم الأربعاء، نحو 12 شخصاً، إثر وقوع انفجار عنيف في بلدة سيرجييف بوساد، على بعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق موسكو.

وذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية، أن الانفجار وقع صباح اليوم الأربعاء في موقع تابع لأحد المصانع، لأسباب غير واضحة بشكل أولي.

/1. Explosion, as said, on the territory of the Zagorsk optical-mechanical plant in Sergiyev Posad, near Moscow. pic.twitter.com/geNh0B87vP

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 9, 2023