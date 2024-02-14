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إصابة 13 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة- (فيديو)

14 - فبراير - 2024

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رام الله: أصيب 13 فلسطينيا، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، بينها 3 بحالة خطيرة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “13 إصابة برصاص الاحتلال وصلت إلى مشافي الخليل من بيت أمر، بينها 3 بحالة خطيرة”.


وكان شهود عيان قالوا إن “قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت أمر وشرعت بعملية تفتيش ومداهمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.
وبيّن الشهود أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت الرصاص الحي لتفريق الفلسطينيين”.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)

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