إصابة 16 جنديا إسرائيليا بانفجار عبوة ناسفة شمال غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 16 جنديًا إسرائيليًا، بينهم ضابط كبير، في “حدثين أمنيين” وقعا اليوم في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وبحسب المصادر، وقع الحدث الأول نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية كانت تقل جنودًا. أما الحدث الثاني، فتمثّل في استهداف روبوت هندسي محمل بالذخائر أثناء تجهيزه في المنطقة نفسها.
وأضافت التقارير أن مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت النار في موقع الحدث، في وقت كثّفت فيه قوات الجيش من تحركاتها شمال القطاع وسط استنفار أمني.
بالمروحيات.. إخلاء جرحى جنود الاحتلال بعد حدث أمني في غزة إلى مستشفى إيخلوف، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن هناك 16 مصابا في الحدث الأمني الصعب بقطاع غزة من بينهم 4 في حالة حرجة جدا#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/NoGNElMrE1
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 7, 2025