إصابة 16 جنديا إسرائيليا بانفجار عبوة ناسفة شمال غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 16 جنديًا إسرائيليًا، بينهم ضابط كبير، في “حدثين أمنيين” وقعا اليوم في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، وقع الحدث الأول نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية كانت تقل جنودًا. أما الحدث الثاني، فتمثّل في استهداف روبوت هندسي محمل بالذخائر أثناء تجهيزه في المنطقة نفسها.

وأضافت التقارير أن مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت النار في موقع الحدث، في وقت كثّفت فيه قوات الجيش من تحركاتها شمال القطاع وسط استنفار أمني.