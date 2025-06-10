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إصابة 16 فلسطينيا باختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي نابلس- (فيديوهات)

منذ 18 دقيقة

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة

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نابلس: أصيب 16 فلسطينيا، الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأوضح البيان أن من بين المصابين رضيع يبلغ من العمر عام واحد.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصر بلدتها القديمة.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال شرعت في عملية تفتيش محال تجارية ومنازل واعتقلت عدد من السكان وحولتهم إلى مراكز تحقيق في المدينة.

وأكد الشهود أن أصوات إطلاق رصاص وتفجيرات سمعت بين حين وآخر في البلدة القديمة.

(الأناضول)

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