إصابة 16 فلسطينيا باختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي نابلس- (فيديوهات)

نابلس: أصيب 16 فلسطينيا، الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأوضح البيان أن من بين المصابين رضيع يبلغ من العمر عام واحد.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصر بلدتها القديمة.

جيش الاحتلال وبقوات كبيرة يواصل انتشاره في عدة مواقع بمدينة نابلس وبلدتها القديمة حيث يداهم منازل الأهالي ويعتقل العشرات ويقتادهم لديوان حوله الاحتلال لمركز تحقيق ميداني. pic.twitter.com/Y9CIYo7iZm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 10, 2025

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال شرعت في عملية تفتيش محال تجارية ومنازل واعتقلت عدد من السكان وحولتهم إلى مراكز تحقيق في المدينة.

وأكد الشهود أن أصوات إطلاق رصاص وتفجيرات سمعت بين حين وآخر في البلدة القديمة.

عبر مكبرات الصوت، فرضت قوات الجيش الإسرائيلي حظر تجول حتى إشعار آخر في مدينة نابلس بالضفة الغربية. هذا هو شكل الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة. pic.twitter.com/ILGxARpAQF — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 10, 2025

(الأناضول)