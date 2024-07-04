إصابة 17 جنديا إسرائيليا بينهم 12 بغزة خلال 24 ساعة

القدس: أكدت معطيات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة 17 جنديا بينهم 12 في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي وصل إلى 4066 ارتفاعا من 4049 يوم أمس الأربعاء.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 17 جنديا.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، فإن 12 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشير المعطيات إلى أن 2069 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعا من 2057 أمس الأربعاء.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع تعرض باقي جنوده للإصابة.

وأشار جيش إلا إلى أنه يتلقى حاليا العلاج: 31 جنديا بحالة خطيرة، و204 بحالة متوسطة، و15 بحالة طفيفة.

وطبقًا للمعطيات، فإن 677 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 322 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتتهم تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود في معارك القطاع، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، أن الجيش يدفع “أثمانا باهظة” ويخوض “قتالا شرسا” مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت حتى الثلاثاء، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)