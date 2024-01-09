إصابة 17 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في الضفة- (فيديوهات)

عناصر من قوات الاحتلال بالقرب من مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة

رام الله: أصيب 17 فلسطينيا الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه مخيم عسكر القديم، قرب مدينة نابلس، وقصف لمنزل في مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن طواقمها “تعاملت مع 8 مصابين بالرصاص الحي في مخيم عسكر”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان للأناضول بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي “اقتحمت مخيم عسكر القديم من عدة محاور، وشرعت في محاصرة منزل”.

وأضاف الشهود أن الجيش “دفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم”، دون مزيد من التفاصيل.

تعزيزات تجاه مخيم عسكر القديم pic.twitter.com/0OqfkJhN7d — Joker (@DaoudHamdi47754) January 9, 2024

ومنعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية، طواقم الهلال الأحمر من دخول المخيم، إلا أن الجمعية أكدت في وقت لاحق تمكنها من الوصول إلى ثمانية مصابين.

بدورها، قالت كتائب “شهداء الأقصى” المحسوبة على حركة فتح، في بيان وصل الأناضول، إن مقاتليها “يتصدون لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عسكر القديم”.

وفي السياق، قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي “اقتحم أيضا مخيم بلاطة للاجئين القريب من مخيم عسكر، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وتشتبك مع فلسطينيين في مخيم بلاطة وتصيب عديداً منهم في مخيم عسكر pic.twitter.com/3AtvVQe9Wi — TRT عربي (@TRTArabi) January 9, 2024

وصباح الثلاثاء، أعلن “الهلال الأحمر” إصابة 9 فلسطينيين بشظايا خلال قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفجر الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات تركزت في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، كما داهم عدة بلدات. وأكدت مصادر محلية بأن الجيش نفذ حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في عدة بلدات.

في غضون ذلك قالت مصادر محلية، إن أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار تسمع في مخيم طولكرم بين الحين والآخر.

#عاجل ‼️🚨لحظة تفحير جرافه للاحتلال في مخيّم طولكرم pic.twitter.com/6tqv7OoNoO — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 9, 2024

وكان قد استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، وفق إعلان سابق لوزارة الصحة الفلسطينية، ما رفع عدد شهداء الضفة إلى 340 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.