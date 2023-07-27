إصابة 17 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي الضفة

نابلس: أصيب 17 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق، الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع 17 إصابة، بينها كسر في اليد و16 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بلدة عصيرة القبلية جنوبي نابلس”.

وأوضحت أن طواقمها “نقلت إصابتين للمستشفى فيما تم علاج البقية ميدانيا”.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجوا بلدة عصيرة القبلية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي..

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين رشقوا السكان بالحجارة، وأحرقوا مركبة فلسطينية، فيما اندلعت مواجهات مع عشرات السكان تدخل على إثرها الجيش مستخدما الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما ينفذ المستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة.

ويتهم الفلسطينيون سلطات الاحتلال بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس.

(وكالات)