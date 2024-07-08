إصابة 18 جنديا إسرائيليا بينهم 13 في غزة خلال 24 ساعة

القدس: يتضح من معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحدثة الاثنين، إصابة 18 جنديا بينهم 13 في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا لأحدث المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، ، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 4114، ارتفاعا من 4096 أمس الأحد.

وبذلك، يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 18 جنديا.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن 13 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشير المعطيات إلى أن 2097 جنديًا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 2084 أمس الأحد.

فيما لم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع تعرض باقي الجنود للإصابة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه يتلقى حاليا العلاج 32 جنديا بحالة خطيرة، و197 بحالة متوسطة، و8 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 680 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي بينهم 324 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتتهم تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود في معارك القطاع، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، أن الجيش يدفع “أثمانا باهظة” ويخوض “قتالا شرسا” مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت العدوان الإسرائيلي على غزة عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(وكالات)