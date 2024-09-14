وزارة الصحة المصرية: مصرع 3 وإصابة 49 في حادث تصادم قطارين في الشرقية- (صور وفيديو)

القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 49 آخرين.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنها دفعت بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، وإنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الأحرار وجامعة الزقازيق.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية أعلنت عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 في مدينة الزقازيق.

ووصل الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث.

ووجه الوزير بالدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

الإسعاف ينقل مصابين في حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بالزقازيق pic.twitter.com/40jPxVTbU8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 14, 2024

تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية وفق ما نشرته صحف محلية pic.twitter.com/Vtk7rBvWso — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 14, 2024

شباب يندفعون من نوافذ العربات لإخراج المصابين في حادث تصادم قطارين بالزقازيق أمام الكوبري الجديد pic.twitter.com/e3w8Y6IGc7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 14, 2024

وبيّنت الوزارة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة وهم مرشحون لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، تابع تداعيات الحادث وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلّف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجّه إلى موقع الحادث وتفقد المصابين في المستشفيات.

وشهدت البلاد العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة سقط فيها مئات القتلى، وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد.