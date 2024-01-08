إصابة 19 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة 

القدس: أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إصابة 19 جنديا وضابطا بالمعارك في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة على موقعه، وصل عدد الجنود والضباط الجرحى بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “1042 ارتفاعا من 1023” تم الإعلان عنهم أمس.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن “228 من هؤلاء الجنود بحالة خطيرة، و374 متوسطة، و440 طفيفة”.

وأضاف أن “453 جنديا وضابطا (ممن أصيبوا منذ بدء العملية البرية) ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات”.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال فإن “2438 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي”، بينهم “375 يعانون من جروح خطيرة، و647 متوسطة، و1416 طفيفة”.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، قتل 510 من الضباط والجنود، بينهم 176 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة.

وينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء وتفاصيل الجنود الذين توافق العائلات على الإفصاح عن أسمائهم، بينما لا يشير أو يحصي عدد الضباط والجنود الذين ترفض العائلات الكشف عنهم.

(وكالات)