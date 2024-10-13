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4 قتلى إسرائيليين و67 جريحا جراء هجوم لحزب الله بالمسيرات على معسكر لغولاني جنوب حيفا- (صور وفيديوهات)

13 - أكتوبر - 2024

من مكان انفجار مسيرة قرب حيفا

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حيفا: قتل 4 إسرائيليين وأصيب 67 آخرون بينهم 9 بحالة حرجة، بينهم جنود، جراء هجوم بطائرة مسيرة على مستوطنة في شمال إسرائيل اليوم الأحد، بحسب ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد أن ثلاث طائرات بدون طيار تم إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل، وأن واحدة منها اخترقت عمق إسرائيل وسقطت قرب بلدة بنيامينا بجنوب حيفا حيث لم يتم تفعيل أي إنذارات.

وأوضحت الصحيفة أن مروحية للإسعاف وصلت إلى مكان الحادث لإجلاء الجرحى.

وأضافت جيروزاليم بوست أنه تم إرسال المسيرة من لبنان تحت غطاء وابل من الصواريخ.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن هيئة الإسعاف والجيش في إسرائيل أن أربعة من الجرحى أصيبوا بجروح قاتلة، وخمسة بجروح خطيرة.

وذكرت إذاعة الجيش أنه فتح تحقيقا بشأن عدم تفعيل صفارات الإنذار حين اقتحمت المسيّرة منطقة شمالي إسرائيل.

وحسب موقع “واللا” الإخباري العبري فإن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كان سلاح الجو فشل في تحديد ورصد المسيّرة.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن سكان مدينة حيفا ومحيطها من مستوطنات “كريات” سمعوا أصوات انفجارات دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال حزب الله إنه هاجم معسكر تدريب تابعا للواء غولاني في بنيامينا في شمال إسرائيل “بسرب من المسيرات الانقضاضية”، وذلك “ردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة” في بيروت و”باقي المناطق اللبنانية”.

وقال إن العملية جاءت تحت نداء “لبيك يا نصر الله”، في إشارة إلى أمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر.

وتوعد حزب الله، الإثنين، إسرائيل بمزيد من الهجمات، إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجوما بمسيّرات على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وقال الحزب في بيان له، إنّ المقاومة “تعد العدو بأن ما شهده اليوم في جنوب حيفا، ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا”. واعتبر الحزب المدعوم من إيران، الهجوم على حيفا الأحد “عمليّة نوعية ومركّبة”.

(وكالات)

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  1. يقول Maged:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 7:57 م

    انهم رجال الله

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  2. يقول Tebboun la rondelle:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 8:25 م

    لا زلنا ننتظر من مصر فتح الحدود لندخل غزة ونبني فيها 3 مستشفيات

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    1. يقول غالب:
      أكتوبر 13, 2024 الساعة 9:07 م

      ولا زال اهل غزة ينتظرون جيوش العرب لتفتح المعبر عنوة ويوقفوا المذبحة، وليس ان تطلب الدول العربية بفتح المعبر لبناء مستشفيات. اذا فتح المعبر فلن يحتاج اهل غزة مساعدة في بناء مستشفيات، فيستكفلوا بذلك بانفسهم. الان هم بحاجة لمن يملك المروءة لينصرهم الان، ويوقف المذبحة الان. اليس هذا هو الصحيح؟؟؟؟؟؟؟؟

    2. يقول الدكتور: أبو زعيتر:
      أكتوبر 13, 2024 الساعة 9:33 م

      اللهم بارك وزد في ذلك ،اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وانتقم لنا بهم على الدماء التي سفكوها في غزة وكل الأراضي الفلسطينية وفي لبنان يارب.

    3. يقول ميمي الرونديلا:
      أكتوبر 13, 2024 الساعة 10:03 م

      اللهم انصر غزة اللهم عليك بالصهاينة التطبيع و زيارة قبر بن غوريون و التجنيس لن ينفعكم تحيا المقاومة الفلسطينية، اليمنية و اللبنانية، و الله المستعان

  3. يقول مليك:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 8:52 م

    ايها الصهاينة لن تعيشوا بسلام أبدا رغم اننا ندرك ان حصيلة القتلى اكثر و اضعاف كثيرة مما يصرح به قادتكم الذين يمنعون اعلان القتلى الحقيقيين جراء هجمات حزب الله

    رد
  4. يقول هدهد سليمان:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 11:32 م

    قطعت جهينة قول كل خطيب.
    في اخبار العز والنصر والخلود كهكذا خبر يسارع الوطنيون الشرفاء الاحرار للتعبير عن غبطتهم على معاقبة العدو وتأديبه على جراءمه، وينزوي المنبطحون حيث لا يستطيعوا تمجيد ومدح المقاومة وانتصاراتها التي تحبطهم وتصيبهم بالاكتئاب هم وأولياء امورهم اخبار العز والمجد والخلود.
    لذلك لا تراهم متواجدين هنا.
    عاش أشاوس حزب الله وعاش اشاوس القسام وأنه لجهاد نصر او استشهاد ولو كره الكافرون.

    رد
  5. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 1:00 ص

    بصراحة.. .. وهذا رايي.. هذا يشير الى قرب بداية برنامج كامل يهم ايران
    .
    وهذه الضربة هي من ايران .. ولندع الكلام الفارغ عن استقلالية قرار حزب الله..
    الضربة قوية وهي رد مسبق على الضربة المرتقبة على ايران..
    .
    ولن تقدم ايران على هذه الضربة ان لم تكون على يقين ان امرا كبيرا سيحدث
    ولم يبقى امامها سوى توجيه ضربة قوية.. استباقية..
    .
    دليل آخر كبير هو منصات تاد الامريكية التي ارسلت لاسرائيل.. وهذا يدل
    على يقين ان ايران ستضطر الى ارسال صواريخ باليستية..

    رد
  6. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 1:24 ص

    تتمة..
    .
    اخبار من خبراء في لبنان تقول ان في فراغ القيادة يبدو ان الشق العسكري لحزب الله قد انفصل عن الشق السياسي..
    .
    والشق العسكري يقوده مستشارون ايرانيون في لبنان.. مباشرة..

    رد
  7. يقول احمد امين:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 6:42 ص

    بشائر رحيل الاحتلال الصهيوني عن فلسطين ظهرت الان حوالي مليون مستوطن غادروا فلسطين دون رجعة

    رد
  8. يقول محمد عبد الله:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 8:14 ص

    حق الرد؛
    بعض المعلقين ومن زمان هو الطعن في المقاومة والتباهي بالعدو ( بصورة غير مباشرة)
    بعض يقول انه اتته الاخبار من لبنان وكذا وكذا
    انا اقول من اين لك هذا والي متى تستمر تعليقاتك في هذا المسار. وهذه الألاعيب .

    رد
  9. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 9:05 ص

    دليل آخر هو ان الضربة اتت بعد اثفاق غير مباشر
    بين حزب الله الشق السياسي واسرائيل لتجنيب حيفا
    مقابل تجنيب بيروت من الضربات… تحت رعاية بلينكين وبري…..
    .
    ونرى فعلا انه لم بتم قصف بيروت البارحة.. فيما تم
    توجيه هذه الضربة في حيفا… ما يضهر ان هناك من
    يرفض قرار الشق السياسي لحزب الله.. واي هدنة…
    وان الشق العسكري قد استقل عن الشق السياسي في حزب الله…
    .
    المصيبة ان العملية تضهر ان لبنان هو من لا يحترم
    اثفاقيات الهدنة على بيروت وحيفا…
    .
    اظن ان حزب الله (ايران اعني) ستخرج كل اوراقها
    هذه الأيام قبل ما تنتظره ايران…وان اختطاف الشق
    العسكري لحزب الله قد يسبب مشاكل كبيرة للبنان..

    رد
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