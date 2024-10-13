4 قتلى إسرائيليين و67 جريحا جراء هجوم لحزب الله بالمسيرات على معسكر لغولاني جنوب حيفا- (صور وفيديوهات)

حيفا: قتل 4 إسرائيليين وأصيب 67 آخرون بينهم 9 بحالة حرجة، بينهم جنود، جراء هجوم بطائرة مسيرة على مستوطنة في شمال إسرائيل اليوم الأحد، بحسب ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد أن ثلاث طائرات بدون طيار تم إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل، وأن واحدة منها اخترقت عمق إسرائيل وسقطت قرب بلدة بنيامينا بجنوب حيفا حيث لم يتم تفعيل أي إنذارات.

وأوضحت الصحيفة أن مروحية للإسعاف وصلت إلى مكان الحادث لإجلاء الجرحى.

وأضافت جيروزاليم بوست أنه تم إرسال المسيرة من لبنان تحت غطاء وابل من الصواريخ.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن هيئة الإسعاف والجيش في إسرائيل أن أربعة من الجرحى أصيبوا بجروح قاتلة، وخمسة بجروح خطيرة.

وذكرت إذاعة الجيش أنه فتح تحقيقا بشأن عدم تفعيل صفارات الإنذار حين اقتحمت المسيّرة منطقة شمالي إسرائيل.

وحسب موقع “واللا” الإخباري العبري فإن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كان سلاح الجو فشل في تحديد ورصد المسيّرة.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن سكان مدينة حيفا ومحيطها من مستوطنات “كريات” سمعوا أصوات انفجارات دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال حزب الله إنه هاجم معسكر تدريب تابعا للواء غولاني في بنيامينا في شمال إسرائيل “بسرب من المسيرات الانقضاضية”، وذلك “ردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة” في بيروت و”باقي المناطق اللبنانية”.

وقال إن العملية جاءت تحت نداء “لبيك يا نصر الله”، في إشارة إلى أمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر.

وتوعد حزب الله، الإثنين، إسرائيل بمزيد من الهجمات، إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجوما بمسيّرات على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وقال الحزب في بيان له، إنّ المقاومة “تعد العدو بأن ما شهده اليوم في جنوب حيفا، ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا”. واعتبر الحزب المدعوم من إيران، الهجوم على حيفا الأحد “عمليّة نوعية ومركّبة”.

صورة من قلب الحدث في حيفا الان بعد سقوط مسيرة لحزب الله وارتفاع المصابين 25 مستوطن بعضهم في حالة خطرة pic.twitter.com/JB711mYQHH — علي شرف الدين (@LAldyn20124) October 13, 2024

مشاهد من مكان الحادث جنوب حيفا pic.twitter.com/I4Z8RhmH8s — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 13, 2024

ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار جنوب حيفا إلى 28.#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/lVtdx20MAZ — ناصر حيدر (@nasryemen0086) October 13, 2024

وسائل إعلام صهيونية: طائرات بدون طيار ضربت قاعدة عسكرية جنوب حيفا وأدت لسقوط قتلى وعدد من الجرحى.#طوفان_نحو_التحرير pic.twitter.com/flNb1IDvJN — نصـــ الله ــــر M (@MYN6266) October 13, 2024

(وكالات)