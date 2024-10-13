4 قتلى إسرائيليين و67 جريحا جراء هجوم لحزب الله بالمسيرات على معسكر لغولاني جنوب حيفا- (صور وفيديوهات)

حيفا: قتل 4 إسرائيليين وأصيب 67 آخرون بينهم 9 بحالة حرجة، بينهم جنود، جراء هجوم بطائرة مسيرة على مستوطنة في شمال إسرائيل اليوم الأحد، بحسب ما نشرت وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد أن ثلاث طائرات بدون طيار تم إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل، وأن واحدة منها اخترقت عمق إسرائيل وسقطت قرب بلدة بنيامينا بجنوب حيفا حيث لم يتم تفعيل أي إنذارات.
وأوضحت الصحيفة أن مروحية للإسعاف وصلت إلى مكان الحادث لإجلاء الجرحى.
وأضافت جيروزاليم بوست أنه تم إرسال المسيرة من لبنان تحت غطاء وابل من الصواريخ.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن هيئة الإسعاف والجيش في إسرائيل أن أربعة من الجرحى أصيبوا بجروح قاتلة، وخمسة بجروح خطيرة.
وذكرت إذاعة الجيش أنه فتح تحقيقا بشأن عدم تفعيل صفارات الإنذار حين اقتحمت المسيّرة منطقة شمالي إسرائيل.
وحسب موقع “واللا” الإخباري العبري فإن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كان سلاح الجو فشل في تحديد ورصد المسيّرة.
وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن سكان مدينة حيفا ومحيطها من مستوطنات “كريات” سمعوا أصوات انفجارات دون تفعيل صفارات الإنذار.
وقال حزب الله إنه هاجم معسكر تدريب تابعا للواء غولاني في بنيامينا في شمال إسرائيل “بسرب من المسيرات الانقضاضية”، وذلك “ردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة” في بيروت و”باقي المناطق اللبنانية”.
وقال إن العملية جاءت تحت نداء “لبيك يا نصر الله”، في إشارة إلى أمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر.
وتوعد حزب الله، الإثنين، إسرائيل بمزيد من الهجمات، إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجوما بمسيّرات على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.
وقال الحزب في بيان له، إنّ المقاومة “تعد العدو بأن ما شهده اليوم في جنوب حيفا، ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا”. واعتبر الحزب المدعوم من إيران، الهجوم على حيفا الأحد “عمليّة نوعية ومركّبة”.
🚨عاجــــــــــــــــــل🚨
إصابة 20 جنديا إسرائيليا بينهم 8 حالات خطيرة في هجوم بمسيّرة جنوبي #حيـفآ#السيد_حسن_نصرالله #جنوب_لبنان #ISRAEL #Lebanon #النبطية #الإعلام_الحربي #الجيش_اللبناني #الجليل
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— فيروس (@abas100000000) October 13, 2024
صورة من قلب الحدث في حيفا الان بعد سقوط مسيرة لحزب الله وارتفاع المصابين 25 مستوطن بعضهم في حالة خطرة pic.twitter.com/JB711mYQHH
— علي شرف الدين (@LAldyn20124) October 13, 2024
مشاهد من مكان الحادث جنوب حيفا pic.twitter.com/I4Z8RhmH8s
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 13, 2024
ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار جنوب حيفا إلى 28.#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/lVtdx20MAZ
— ناصر حيدر (@nasryemen0086) October 13, 2024
وسائل إعلام صهيونية: طائرات بدون طيار ضربت قاعدة عسكرية جنوب حيفا وأدت لسقوط قتلى وعدد من الجرحى.#طوفان_نحو_التحرير pic.twitter.com/flNb1IDvJN
— نصـــ الله ــــر M (@MYN6266) October 13, 2024
(وكالات)
انهم رجال الله
لا زلنا ننتظر من مصر فتح الحدود لندخل غزة ونبني فيها 3 مستشفيات
ولا زال اهل غزة ينتظرون جيوش العرب لتفتح المعبر عنوة ويوقفوا المذبحة، وليس ان تطلب الدول العربية بفتح المعبر لبناء مستشفيات. اذا فتح المعبر فلن يحتاج اهل غزة مساعدة في بناء مستشفيات، فيستكفلوا بذلك بانفسهم. الان هم بحاجة لمن يملك المروءة لينصرهم الان، ويوقف المذبحة الان. اليس هذا هو الصحيح؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهم بارك وزد في ذلك ،اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وانتقم لنا بهم على الدماء التي سفكوها في غزة وكل الأراضي الفلسطينية وفي لبنان يارب.
اللهم انصر غزة اللهم عليك بالصهاينة التطبيع و زيارة قبر بن غوريون و التجنيس لن ينفعكم تحيا المقاومة الفلسطينية، اليمنية و اللبنانية، و الله المستعان
ايها الصهاينة لن تعيشوا بسلام أبدا رغم اننا ندرك ان حصيلة القتلى اكثر و اضعاف كثيرة مما يصرح به قادتكم الذين يمنعون اعلان القتلى الحقيقيين جراء هجمات حزب الله
قطعت جهينة قول كل خطيب.
في اخبار العز والنصر والخلود كهكذا خبر يسارع الوطنيون الشرفاء الاحرار للتعبير عن غبطتهم على معاقبة العدو وتأديبه على جراءمه، وينزوي المنبطحون حيث لا يستطيعوا تمجيد ومدح المقاومة وانتصاراتها التي تحبطهم وتصيبهم بالاكتئاب هم وأولياء امورهم اخبار العز والمجد والخلود.
لذلك لا تراهم متواجدين هنا.
عاش أشاوس حزب الله وعاش اشاوس القسام وأنه لجهاد نصر او استشهاد ولو كره الكافرون.
بصراحة.. .. وهذا رايي.. هذا يشير الى قرب بداية برنامج كامل يهم ايران
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وهذه الضربة هي من ايران .. ولندع الكلام الفارغ عن استقلالية قرار حزب الله..
الضربة قوية وهي رد مسبق على الضربة المرتقبة على ايران..
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ولن تقدم ايران على هذه الضربة ان لم تكون على يقين ان امرا كبيرا سيحدث
ولم يبقى امامها سوى توجيه ضربة قوية.. استباقية..
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دليل آخر كبير هو منصات تاد الامريكية التي ارسلت لاسرائيل.. وهذا يدل
على يقين ان ايران ستضطر الى ارسال صواريخ باليستية..
تتمة..
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اخبار من خبراء في لبنان تقول ان في فراغ القيادة يبدو ان الشق العسكري لحزب الله قد انفصل عن الشق السياسي..
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والشق العسكري يقوده مستشارون ايرانيون في لبنان.. مباشرة..
بشائر رحيل الاحتلال الصهيوني عن فلسطين ظهرت الان حوالي مليون مستوطن غادروا فلسطين دون رجعة
حق الرد؛
بعض المعلقين ومن زمان هو الطعن في المقاومة والتباهي بالعدو ( بصورة غير مباشرة)
بعض يقول انه اتته الاخبار من لبنان وكذا وكذا
انا اقول من اين لك هذا والي متى تستمر تعليقاتك في هذا المسار. وهذه الألاعيب .
دليل آخر هو ان الضربة اتت بعد اثفاق غير مباشر
بين حزب الله الشق السياسي واسرائيل لتجنيب حيفا
مقابل تجنيب بيروت من الضربات… تحت رعاية بلينكين وبري…..
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ونرى فعلا انه لم بتم قصف بيروت البارحة.. فيما تم
توجيه هذه الضربة في حيفا… ما يضهر ان هناك من
يرفض قرار الشق السياسي لحزب الله.. واي هدنة…
وان الشق العسكري قد استقل عن الشق السياسي في حزب الله…
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المصيبة ان العملية تضهر ان لبنان هو من لا يحترم
اثفاقيات الهدنة على بيروت وحيفا…
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اظن ان حزب الله (ايران اعني) ستخرج كل اوراقها
هذه الأيام قبل ما تنتظره ايران…وان اختطاف الشق
العسكري لحزب الله قد يسبب مشاكل كبيرة للبنان..