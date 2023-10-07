إصابة 23 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

فلسطين: أصيب 23 فلسطينيا بجروح، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 23 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظات الخليل (جنوب)، ورام الله (وسط)، وقلقيلية ونابلس شمال الضفة الغربية.

مواجهات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي، المزيد مع مدير مكتب الشرق في رام الله محمد دراغمة#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/ZEKWT9ucmS — NOW الشرق (@AsharqNOW) October 7, 2023

وأشارت إلى أن من بين الإصابات إصابة خطيرة في الرقبة لمواطن من مدينة الخليل.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم تعاملوا مع عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت مواجهات اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية تزامنا مع التوتر في قطاع غزة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في قطاع غزة”، قائلا في بيان، إن “طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

تواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

وسبق ذلك توتر متصاعد في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس جراء اعتداءات المستوطنين واقتحام الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)