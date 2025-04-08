إصابة 23 فلسطينيا في اقتحام القوات الإسرائيلية لحرم جامعة القدس- (فيديو)

رام الله: أصيب 23 فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي حرم جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام، أن طواقمها “تعاملت مع 23 إصابة في اقتحام الجيش الإسرائيلي حرم جامعة القدس ببلدة أبو ديس”.

🔹أين سلطة العار؟ وأين ٧٠ ألف مسلخ مخصي يتقاضون رواتبهم من دماء الشعب الفلسطيني؟ جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال في جامعة أبو ديس بالقدس المحتلة pic.twitter.com/b12U4xi03e — Dr. Mustafa Tamimi (@mustafatemimi67) April 8, 2025

وبينت أن بين هؤلاء 22 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة بالحروق تم علاجهم ميدانيا.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت حرم جامعة القدس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

ووفق المركز، “أظهرت مقاطع مصورة عملية الاقتحام وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع”.

الجيش الإسرائيلي يهاجم الطلاب داخل جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وإصابة 23 طالبًا . pic.twitter.com/TegblOnSD4 — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 8, 2025

( د ب أ)