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إصابة 23 فلسطينيا في اقتحام القوات الإسرائيلية لحرم جامعة القدس- (فيديو)

منذ ساعتين

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رام الله: أصيب 23 فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام  قوات الجيش الإسرائيلي حرم جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان  أورده المركز الفلسطيني للإعلام، أن طواقمها “تعاملت مع 23 إصابة في اقتحام الجيش الإسرائيلي حرم جامعة القدس ببلدة أبو ديس”.

وبينت أن بين هؤلاء 22 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة بالحروق تم علاجهم ميدانيا.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت حرم جامعة القدس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

ووفق المركز، “أظهرت مقاطع مصورة عملية الاقتحام وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع”.

( د ب أ)

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