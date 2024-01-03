إصابة 25 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 

القدس: أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 25 جنديا وضابطا خلال الساعات الـ 24 الماضية بينهم 8 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وطبقا لمعطيات جيش الاحتلال المنشورة عبر حسابه الإلكتروني فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2290.

ووفقا لمعطيات الجيش فقد بلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الثلاثاء 2265، ما يعني أن 25 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ أمس.

وأوضح الجيش إن الأرقام: “لا تشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل روتيني وأولئك الذين وصلوا غرفة الطوارئ ولم يتم نقلهم إلى المستشفى أو لم يحددوا شدة إصابتهم”.

وتفيد المعطيات بأن 8 من الجنود والضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، دون أن تحدد مواقع إصابة باقي الجنود والضباط.

ووفقا لهذه المعطيات ارتفع عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، من 983 الثلاثاء إلى 991 الأربعاء.

ووفقا للمعطيات فإن من بين المصابين بالمعارك في قطاع غزة 221 بحالة خطيرة و369 متوسطة و409 طفيفة.

ولم يوضح الجيش في معطياته أسباب تحديد العدد الإجمالي بـ 991 رقم أن إجمالي العدد هو 999.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى فقد ارتفع عددهم منذ بداية الحرب إلى 509 بينهم 175 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

وينشر الجيش الإسرائيلي أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت “22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)