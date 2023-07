إصابة 26 شرطياً في صدامات خلال مهرجان موسيقي.. صراعات أريترية في مدينة ألمانية- (فيديوهات)

برلين: أصيب 26 شرطياً في غيسن في غرب ألمانيا، في صدامات مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقى إريترية مثير للجدل، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية السبت.

وقالت الشرطة، عبر تويتر، إن 26 من عناصرها “أصيبوا بجروح، خصوصاً نتيجة رشق الحجارة”.

تعرّضَ الشرطيون للرشق بالحجارة والزجاجات في عدة أماكن بالمدينة، وردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقالت الشرطة إنها أوقفت نحو 100 شخص.

يظهر العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية عناصر الأمن وهم يتصدون لمجموعات من المتظاهرين في شوارع المدينة، التي يناهز عدد سكانها 80 ألف نسمة.

RIOTS IN #GIESSEN, Germany Storm at controversial #Eritrea festival – police use batons and pepper spray. pic.twitter.com/dwKTsp0xnb — Markus Haintz (@MarkusHaintzUSA) July 8, 2023

وتم حشد قرابة ألف شرطي، منذ الجمعة، في غيسن، شمال فرانكفورت، لتأمين المهرجان الموسيقي، الذي سبق أن شهد صدامات، العام الماضي.

وكانت البلدية تريد حظره، لكن القضاء الإداري أصدر قراراً، الجمعة، يسمح بتنظيمه. ومن المتوقع أن يشارك ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في المهرجان المستمر حتى الأحد.

“مهرجان إريتريا” مثير للجدل داخل الجالية الإريترية نفسها، إذ يتهم معارضون منظميه بأنهم مقربون من النظام الاستبدادي الحاكم في البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا.

من جهته، أعلن وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بوث (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أن غيسن كانت “مسرحاً لنزاعات إريترية داخلية”، معتبراً أن “التصعيد في العنف، بهجمات تستهدف قوات الأمن” أمرٌ “غير مقبول على الإطلاق”.

وطلب بوث من حكومة المستشار أولاف شولتس استدعاء السفير الإريتري، قائلاً “يجب أن نجعل الحكومة الإريترية تفهم أن الصراعات الإريترية يجب ألا تحدث على الأراضي الألمانية”.

أصبحت إريتريا دولة رسمياً، في أيار/مايو 1993 بعد عامين من التحرر من الحكم الإثيوبي.

ويقود البلد مذاك أسياس أفورقي، بطل الاستقلال، الذي أسس نظام حزب واحد من دون انتخابات، ويتعرّض معارضوه لقمع شديد.

(أ ف ب)